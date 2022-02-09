Глава МИД Словакии, который накануне был в Киеве, заразился COVID-19

У министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, который накануне был в Киеве, подтвердился коронавирус, сообщает Деловая столица.

"К сожалению, результат теста COVID положительный. Я мог бы обойтись и без этих "позитивных" новостей" , — заявил Корчок.

Напомним, 8 февраля Иван Корчок находился с визитом в Киеве и встречался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине посетили Украину. После возвращения в Турцию у Эрдогана и его жены подтвердили коронавирус.