Глава МИД Словакии, который накануне был в Киеве, заразился COVID-19
У министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, который накануне был в Киеве, подтвердился коронавирус, сообщает Деловая столица.
"К сожалению, результат теста COVID положительный. Я мог бы обойтись и без этих "позитивных" новостей", — заявил Корчок.
Напомним, 8 февраля Иван Корчок находился с визитом в Киеве и встречался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине посетили Украину. После возвращения в Турцию у Эрдогана и его жены подтвердили коронавирус.