В АМКУ назначили юриста, представлявшего Коломойского в споре с комитетом

Партнера юридической компании «Integrites» Сергея Шершуна, который был юристом олигарха Игоря Коломойского, назначили государственным уполномоченным Антимонопольного комитета.

Об этом свидетельствует указ президента Владимира Зеленского от 8 февраля.

По данным издания «Наши гроши», в прошлом году Шершун защищал компанию «Укрнафта» Коломойского в споре против АМКУ. Вместе с другими юристами олигарха он добился отмены штрафа в размере 4,7 млрд грн за топливный картель автозаправок.

Кроме того, фирмы группы «Приват» убедили суд в том, что АМКУ не имел права использовать материалы НАБУ в расследовании по сговору сетей автозаправок.

В настоящее время Шершун является партнером юркомпании «Integrites». На сайте компании сообщается, что он специализируется на проектах в сфере публичных закупок, фармацевтики и розничной торговли, сопровождает клиентов по делам антимонопольных расследований и защиты от недобросовестной конкуренции, а также консультирует по вопросам государственной помощи.

Шершун уже работал госуполномоченным АМКУ в период с 2009 по 2015 год. В комитете он отвечал за соблюдение законодательства о защите конкуренции в сферах телекоммуникаций, финансовых услуг и транспорта. Указ о его назначении подписывала еще премьер-министр Юлия Тимошенко, а большую часть его срока АМКУ возглавлял Василий Цушко. Президентом в тот период был Виктор Янукович.

В 2015 году президент Петр Порошенко уволил Шершуна.

Отец юриста Николай Шершун был народным депутатом Украины от «Народного блока Литвина» и партии «За единую Украину». Также он возглавлял Госкомитет лесного хозяйства.