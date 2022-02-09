"Слуга народа" созывает конференцию по Трубицину

Спикер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук издала распоряжение о созыве внеочередной конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа" для рассмотрения инцидента с уличением в получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета от политсилы Владислава Трубицына и принятия соответствующих решений в его отношении, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные", - написала Шуляк в Telegram во вторник вечером.

По ее словам, в партии ждут "всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами". Также Шуляк выразила надежду, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей и адвокатов "позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный".

В то же время, политик высказала мнение, что уличение Трубицина, как депутата Киевсовета от "Слуги народа", в получении неправомерной выгоды является " подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы ".