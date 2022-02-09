Макрон позвонил Байдену после визитов в Украину и Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим американским коллегой Джо Байденом после визитов в Украину и Россию. Это третий телефонный разговор двух лидеров за неделю, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президенты Байден и Макрон разговаривали сегодня утром после визитов французского лидера в Украину и Россию" , - сказала Псаки.

Она добавила, что этот телефонный разговор Байдена и Макрона стал третьим за неделю. По ее словам, в ближайшее время президент США проведет переговоры со своими европейскими коллегами.

Псаки также заявила, что пока Белый дом не может оценить результаты визитов Макрона в Украину и Россию. При этом она обратила внимание на то, предпримет ли Россия после этих встреч шаги по деэскалации на границе с Украиной.