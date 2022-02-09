Изготовление биометрических паспортов доверили скандальной фирме

Государственный полиграфический комбинат "Украина" непрозрачным образом поменял поставщика материалов для биометрических документов. Вместо международной компании заключил договор с украинской фирмой с давними коррупционными связями, сообщает Сегодня.

Что известно

В конце 2021 года компания "Полли-Сервис" начала поставлять полиграфкомбинату заготовки для биометрических паспортов. У этой компании также стали закупать материалы и для других документов. Всего за первые 3 месяца "Полли-Сервис" получил от полиграфкомбината "Украина" заказов на 503,6 млн гривен.

Однако госпредприятие отказалось сотрудничать с предыдущим поставщиком – международной компанией Linxens, производившей обложки с 2015 года. Компания не объяснила причину такого решения.

Незадолго до новых контрактов директором комбината стала Татьяна Бондаренко, связанная с новым поставщиком.

Само "Полли-Сервис" ранее входило в состав консорциума ЕГАПС, который в 2004-2013 годах монополизировал рынок изготовления документов. Он был известен связями с чиновниками. Сейчас компании бывшего ЕГАПС объединились в новую группу – Industrial Innovation Group.

Сколько переплатили?

Украинский "Полли-Сервис" продал заготовки на 0,5 евро дороже, чем планировали иностранцы. В результате за закупленные обложки переплатили около 28,8 млн гривен. Более того, продукция "Полли-Сервиса" может быть устаревшей.

После смены поставщика цена изготовления паспортов для граждан выросла на 40 гривен. Иностранная компания требует от госпредприятия компенсировать убытки – их оценили в 1,5 млн евро.