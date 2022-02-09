Дания не будет поставлять оружие Украине

Министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы российского вторжения. По его словам, ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По его словам, 400 ракет Stinger, поставка которых обсуждалась, оказались слишком старыми. Он также отметил, что Дания не намерена отправлять другое вооружение.

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство повысило уровень готовности обороны. А также перебросило два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.