МИД РФ подтвердило отказ от участия в Мюнхенской конференции

Россия не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, сообщает Новое время.

Она заявила, что конференция потеряла инклюзивность и объективность и поэтому РФ утратила интерес к этому мероприятию.

При этом по данным Коммерсанта, причиной отказа Москвы отправлять делегацию в Мюнхен впервые за 20 лет стали антиковидные ограничения: тем, кто не привит одобренными в ЕС вакцинами, необходимо обязательно шесть дней пробыть на карантине.

Ранее президент России Владимир Путин также отказался от участия в Мюнхенской конференции.

В текущем году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 18 по 20 февраля. Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров.