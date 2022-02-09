Комитет по разведке США обратился к Байдену по поводу Украины

Комитет по разведке Сената США обратился к президенту Джо Байдену и попросил делиться с Украиной разведданными ﻿﻿"в полном объеме", сообщает Новое время.

Журналист издания Politico Эндрю Дезидерио опубликовал текст обращения. В нем сказано, что Украине срочно необходимо предоставить инструменты для сдерживания или защиты от дальнейшей российской агрессии либо заставить Россию заплатить цену.

"Мы просим, чтобы США в максимальном объеме делились с Украиной разведданными. Россия — агрессор, и нам необходимо, чтобы Украина обладала важнейшей информацией для защиты страны" , — гласит текст документа.

Комитет также отмечает, что это соответствует интересам нацбезопасности США и их партнеров и союзников.

В конце декабря газета The New York Times писала, что в Пентагоне рассматривают возможность предоставления Украине оперативных разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное вторжение РФ.