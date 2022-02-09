Сенаторы призвали Байдена предоставлять Украине больше разведданных
Комитет по разведке Сената США обратился к президенту Джо Байдену и попросил делиться с Украиной разведданными "в полном объеме", сообщает Новое время.
Журналист издания Politico Эндрю Дезидерио опубликовал текст обращения. В нем сказано, что Украине срочно необходимо предоставить инструменты для сдерживания или защиты от дальнейшей российской агрессии либо заставить Россию заплатить цену.
"Мы просим, чтобы США в максимальном объеме делились с Украиной разведданными. Россия — агрессор, и нам необходимо, чтобы Украина обладала важнейшей информацией для защиты страны", — гласит текст документа.
Комитет также отмечает, что это соответствует интересам нацбезопасности США и их партнеров и союзников.
В конце декабря газета The New York Times писала, что в Пентагоне рассматривают возможность предоставления Украине оперативных разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное вторжение РФ.