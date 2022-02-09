Турция официально заявила о претензиях на греческие острова

Турция направила официальное послание Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявила о претензиях на принадлежащие Греции острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. Ранее на эти острова она не претендовала, сообщает Nigroll.

Речь идет об островах Лемнос, Самофракия, Лесбос, Самос, Хиос и Икария.

«Суверенитет над ними был уступлен Греции на жестких условиях, что они останутся демилитаризованными», — сообщил представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

Острова были уступлены Турцией Греции после Балканских войн. В Лондонском договоре 1914 года отмечалось, что они должны остаться демилитаризованными. Суверенитет над островами Греция получила только по Лозаннскому соглашению 1923 года.

Турция утверждает, что, поскольку в тексте договора 1923 года упоминается и Лондонское соглашение, условие демилитаризации остается в силе. Согласно греческой позиции, с подписанием нового договора старый утратил силу. Отметим также, что Турция не заявляла о своих претензиях почти 100 лет.