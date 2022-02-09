Жена Пескова устроила истерику из-за допингового скандала на Олимпиаде

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки ОКР Камилы Валиевой провокацией Всемирного антидопингового агентства (WADA) против сборной России. Олимпийская чемпионка считает, что все это сделано умышленно, чтобы лишить РФ "золота" Игр-2022 в фигурном катании, сообщает Обозреватель.

Навка назвала преступниками организацию, которая за этим стоит.

"Это просто настоящие преступники, потому что они спланировали эту ситуацию, заведомо выждали, пока девочка выступит. Это однозначная провокация со стороны допингового комитета, который за этим стоит" , – эмоционально заявила Навка в интервью "РБК-Спорт".

Татьяна Навка.

Бывшая фигуристка считает, что они умышленно допустили 15-летнюю Камилу выступать на Олимпийских играх, зная о положительных результатах.

"Они были обязаны не допустить ее заранее. Я не верю в это, но даже если это правда, то это явная провокация, которую сегодня опять преподносят против российской сборной" , – подытожила Навка.

Напомним, что по сообщению СМИ в допинг-пробах Валиевой был обнаружен триметазидин в "ничтожно малой" дозе.

Камила Валиева

Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса, спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Камила Валиева сдала позитивный допинг-тест

9 февраля в ситуации целый день разбирались спортивные юристы. Решение будет озвучено в четверг, 10 февраля. ​ ​

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров

​ ​Напомним, что из-за сложившейся ситуации, сборной Олимпийского комитета России (ОКР) отложили вручение "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина заявила, что это очень больно и обидно. Трехкратная олимпийская чемпионка не смогла сдержать эмоций.

Ирина Роднина. Источник: instagram.com/rodninaofficial

По словам 72-летней россиянки, если это окажется правдой, то Валиеву не стоит называть спортсменкой, так как она является нарушительницей всех законов России.

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