Кулеба обсудил с Боррелем визиты Макрона

Кулеба обсудил с Боррелем визиты Макрона
Фото: Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Скоординировали позиции после его визита в США, дискуссий в ЕС и обсуждения визитов Президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев. Принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым", — написал он в Twitter.

Министр добавил, что принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым.

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