Кулеба обсудил с Боррелем визиты Макрона
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем.
"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Скоординировали позиции после его визита в США, дискуссий в ЕС и обсуждения визитов Президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев. Принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым", — написал он в Twitter.
Министр добавил, что принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым.