Зеленский провел переговоры с главой Европарламента
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщает Новое время.
В частности, он поблагодарил ее за поддержку территориальной целостности и независимости Украины перед лицом российской агрессии.
"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях безопасности. Продолжаем взаимодействовать с целью реализации европейских устремлений Украины", — написал Зеленский в Twitter.