В колонии Житомира вспыхнула африканская чума свиней

На территории исправительной колонии в городе Житомир зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Заболевание животных произошло в подсобном хозяйстве учреждения, сообщает Обозреватель.

Речь идет об исправительной колонии №4. Как информирует сайт Житомирского горсовета, руководство учреждения объяснило, что держало свиней на время, когда были перебои со снабжением мясной продукции. Речь идет про 95 животных.

На заседании специализированной комиссии, которое состоялось 9 февраля, было принято решение уничтожить все поголовье свиней на территории колонии бескровным методом. Тела животных сожгли, а место, где это произошло, обработали хлорной известью. На территории колонии установили карантин. Предварительно, он будет длиться 40 дней.

Африканская чума свиней – инфекционная болезнь, которая считается высокозаразной. Специалисты говорят, что за очень короткий срок заболевание может уничтожить все поголовье в хозяйстве. Для человека АЧС опасности не представляет. Заболевание поражает домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Источник возбудителя инфекции — больные, переболевшие или умершие от АЧС домашние свиньи.