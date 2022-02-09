У ФРГ нет юридических запретов на поставку оружия - Кулеба

Германия не имеет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на брифинге, сообщает Корреспондент.

По его словам, эта тема активно обсуждалась на переговорах с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.