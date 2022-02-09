У ФРГ нет юридических запретов на поставку оружия - Кулеба
Германия не имеет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на брифинге, сообщает Корреспондент.
По его словам, эта тема активно обсуждалась на переговорах с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это политическое решение. Если это чисто политическое решение, значит, оно может быть, по крайней мере, частично модифицировано. С этим Анналена уехала обратно", – заявил Кулеба.