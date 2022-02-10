Фанаты Леди Гаги накинулись на жюри "Оскара"

Фанаты Леди Гаги накинулись на жюри "Оскара"
Фото: Леди Гага в роли Патриции Реджани

Фанаты американской певицы и актрисы Леди Гаги возмутились из-за того, что не увидели своего кумира в финальном списке номинантов на премию "Оскар" в 2022 году, сообщает УНИАН.

Как пишет Variety, поклонники огорчились, что Гагу не номинировали за роль Патриции Реджани в "Доме Gucci". Сам фильм также не получил номинаций в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

Пользователи в соцсетях выразили свое недовольство, заявив, что артистку "обокрали". При этом они напомнили, что критики пророчили ей номинацию.

Ранее сообщалось, что американская киноакадемия огласила номинантов на получение премии "Оскар" в 2022 году.

За звание "лучшая актриса" поборются Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей"), Оливия Колман ("Потерянная дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Кристен Стюар ("Спенсер").

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