10 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День рождения утюга, День рассматривания лиц, Всемирный день зернобобовых культур, сообщает УНИАН.

В США - День фланели, День зонтика, День пирожного с сырным кремом, на Мальте - День кораблекрушения святого Павла, в Эритрее - День Фенкил, в Италии - День памяти жертв фойб, в Таиланде - День Корпуса добровольческой обороны.

Памятные даты 10 февраля, годовщины и события

В 1942 году первый в истории "Золотой диск", с покрытием слоем золота, выпущенный звукозаписывающей компанией RCA Victor, был вручен Гленну Миллеру. Запись песни "Чаттануги чу-чу".

В 1947 году в Париже были подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии - Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Документы вступили в силу 15 сентября 1947 года.

В 2005 году МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Этот день в народе называют "Днем чудес" - с вами может произойти настоящее чудо. Еще праздник называют "Ефрем Ветродуй", "Ефрем - Сверчковый заступник", а также отмечают именины домового.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя убивать насекомых, живущих в доме. Не рекомендуется ссориться и обижаться.

Приметы на 10 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ветреная погода - к дождливому и холодному лету;

день ясный и солнечный - таким будет и лето.

10 февраля именины

Именины у Ольги, Феодосия, Палладия и Владимира.