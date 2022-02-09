Дело по катастрофе МАУ может рассмотреть Международный суд

Спор по делу о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи столицы Ирана может быть передан на рассмотрение Международного суда, сообщает Укринформ.

Об этом в интервью изданию рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Ввиду отказа Ирана от переговоров в многостороннем формате, пострадавшими государствами было принято решение прибегнуть к другим способам привлечения Ирана к международно-правовой ответственности и обеспечению возмещения причиненного ущерба" , - отметила она.

В частности, по словам Джапаровой, статья 84 Чикагской конвенции предусматривает такой механизм разрешения споров, при котором любое разногласие в толковании или применении конвенции между договорными государствами, не решенное путем переговоров, решается Советом Международной организации гражданской авиации.

В то же время статья 14 Монреальской Конвенции предусматривает такой механизм разрешения споров, при котором любой спор между двумя или более договорными государствами относительно толкования или применения этой конвенции, не урегулированный путем переговоров, по просьбе одной из сторон может быть передан в арбитраж.

Так, если в течение шести месяцев с даты обращения стороны не пришли к согласию по вопросу организации арбитража, по просьбе любой из сторон спор может быть передан в Международный суд, подчеркнула Джапарова.

"Упомянутые положения конвенций являются нашим указателем, нуждающимся в разработке конкретного плана дипломатических и юридических действий. Именно на согласовании такого плана действий сосредоточена работа Координационной группы по состоянию на сегодняшний день" , - заявила первый заместитель главы МИД.

Она добавила, что тщательная взвешенная подготовка рассмотрения спорных вопросов в международных судебных инстанциях является залогом достижения "того правового результата, на который сегодня нацелен каждый из огромной команды украинских и иностранных специалистов, вовлеченных в это".