В Запорожье водитель под наркотиками сбил двух школьниц

В Запорожье 29-летний водитель ИЖ 2717-90 на пешеходном переходе сбил двух несовершеннолетних девочек. С тяжелыми травмами их госпитализировали, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошел вечером 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица. Установлено, что школьницы переходили дорогу на нерегулируемом, но обозначенном разметкой и дорожными знаками переходе. В это время по обе стороны двигались автомобили ИЖ 2717-90 и ВАЗ 2101.

Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта "Цимеж": водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ 2717-90 совершил наезд на детей. В результате две девушки 2006 года рождения получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу.

Сотрудники полиции доставили водителя ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователями полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.