США не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины

США не собираются проводить массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России, сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что уже сейчас граждане США могут покинуть Украину. При этом она вспомнила ситуацию в Афганистане.

"Люди должны понять, что США обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, включая завершение 20-летней войны" , - сказала Псаки.

Также она подчеркнула, что Вашингтон призывает американцев уезжать из Украины сейчас, но отметила, что США до сих пор не знают, принял ли Владимир Путин решение относительно нового вторжения в Украину.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга заверил, что военные США не планируют эвакуировать американцев из Украины.

"Если американцы, которые находятся в Украине, прислушиваются к предупреждениям от Госдепартамента и президента, не должно быть потребности в привлечении 82-й воздушно-десантной дивизии для оказания помощи в миссиях по эвакуации" , - пояснил он.

Представитель Пентагона добавил, что не может сообщить никаких подробностей о том, как именно они будут готовиться к возможному выезду американцев из Украины.