Трухин сам должен сложить депутатский мандат - Шуляк

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата депутата Александра Трухина пока нет. Она выразила надежду, что Трухин будет действовать «по совести», сообщает Радио Свобода.

«Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом отнять. Останется ли он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат» , – заявила Шуляк в интервью Радио Свобода.

Ситуация с Трухиным, говорит Шуляк, в очередной раз поднимает вопрос о применении «императивного мандата» для народных депутатов.

«Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата» , – сказала Елена Шуляк.

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