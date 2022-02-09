Ермак озвучил цели Украины на "нормандской" встрече

На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы для продвижения процесса мирного урегулирования.﻿ Об этом на встрече с представителями украинских СМИ заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

«Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе» , – информирует пресс-служба ОП.

Ермак отметил, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке Украины. Кроме того, он подчеркнул, что представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.

Руководитель ОП также заметил, что сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и пользуется большой международной поддержкой. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

Ранее представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил, что встреча советников «Норманди» состоится 10 февраля в Берлине.