Пентагон сообщил об усилении войск РФ вокруг Украины

Российская сторона продолжает наращивать военные мощности у границ с Украиной, в том числе на территории Белоруссии, сообщает Укринформ.

«Что касается наращивания количества войск… мы в дальнейшем наблюдаем, в том числе в последние сутки, как из глубины России продолжают поступать дополнительные ресурсы к украинской границе, в том числе на территорию Беларуси» , - заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Он не стал обнародовать конкретные цифры из разведывательных отчетов, но отметил, что данные о численности войск РФ «продолжают расти». А также сообщил о наличии признаков передислокации поближе к Украине дополнительных батальонных тактических групп.