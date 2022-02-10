Байден обсудил с саудовским королем мировые поставки энергоресурсов

Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили необходимость поддержания стабильности поставок энергоресурсов в мире, сообщает Интерфакс-Украина.

"Оба лидера вновь подчеркнули, что США и Саудовская Аравия готовы работать над обеспечением стабильности поставок энергоносителей в мире" , - информирует Белый дом.

Кроме того, как отмечает канцелярия президента США, "лидеры обсудили вопросы, связанные с Ближним Востоком и Европой. Они согласились, что их команды будут продолжать тесно координироваться в ближайшие недели и месяцы".

Также Байден заверил в готовности поддерживать Саудовскую Аравию в ситуациях, когда та подвергается ударам со стороны йеменских мятежников-хуситов. Президент США заявил собеседнику и о том, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Байден сообщил саудовскому королю о ходе переговоров в Вене по восстановлению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.) - соглашения по иранскому атому.

В свою очередь, саудовское правительственное информагентство SPA сообщает, что в ходе разговора король Саудовской Аравии "отметил важность сохранения баланса и стабильности на нефтяных рынках. Он подчеркнул историческую роль в этом вопросе соглашения ОПЕК+ и важность сохранения соглашения в дальнейшем". Эта сделка, как сообщалось, действует до конца 2022 года.