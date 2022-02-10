Министр обороны Британии завтра посетит Москву

Правительство Великобритании анонсировало визит министра обороны королевства Бена Уоллеса в Москву. Как заявили на Даунинг-стрит, он прибудет в российскую столицу 11 февраля, сообщает Лента.Ру.

"Министр иностранных дел [Лиз Трасс] сегодня находится в Москве, а министр обороны прибудет туда завтра для переговоров со своими коллегами. Они подчеркнут, что единственный путь вперед для России — прекратить свою агрессивную кампанию гибридной войны и вступить в конструктивные переговоры" , — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой британского правительства.

Предполагается, что у предстоящих переговоров будет «антикризисная тематика», в ходе которой будут развивать мысли, прозвучавшие во время беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.