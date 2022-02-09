Кулеба потребовал извинений от словацкого депутата за осквернение флага
Украина потребует извинений от депутата парламента Словакии, который облил водой украинский флаг. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, сообщает Лига.net.
Министр подчеркнул, что инцидент не был антиукраинской акцией – флаг Украины облил водой депутат оппозиции во время рассмотрения ратификации соглашения между Словакией и США по использованию военной инфраструктуры.
"С правительством Словакии у нас отличные отношения, все хорошо, и на украинско-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", – подчеркнул Кулеба.
В то же время глава украинской дипломатии заявил о недопустимости неуважительного обращения с государственной символикой Украины.
"Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, так как это делается в этих случаях, и требовать извинений от того человека, который это сделал", – отметил Кулеба.
Министр сказал, что по состоянию на момент разговора его не информировали о том, извинился ли депутат за свой поступок.
"Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, но мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет свои извинения", – подчеркнул министр.