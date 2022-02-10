Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон, создатель трилогии "Властелин колец", возглавил список мировых знаменитостей, которые больше других заработали за 2021 год. Соответствующий рейтинг в среду, 9 февраля, обнародовал журнал Forbes, сообщает Корреспондент.

Так, по данным издания, Джексон разбогател за год на рекордные 580 миллионов долларов. Большую часть дохода принесла ему продажа своей студии спецэффектов Weta Digital за 1,6 миллиарда долларов. Благодаря соглашению Джексон стал третьим режиссером-миллиардером - после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

На втором месте находится американский исполнитель Брюс Спрингстин, который заработал за 12 месяцев 435 миллионов долларов. Как указано, певец разбогател также благодаря сделке - он продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony за полмиллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занял американский рэп-исполнитель Джей-Зи. Его годовой доход составил 340 миллионов долларов.

На четвертой позиции с 270 миллионами долларов разместился актер Дуэйн "Скала" Джонсон, на пятой - американский певец Канье Уэст, который заработал 235 миллионов долларов.

Согласно списку, самой высокооплачиваемой женщиной среди представителей шоу-бизнеса стала американская актриса Риз Уизерспун. Она, заработав за год 115 миллионов долларов, заняла 12-ю строчку.

По данным издания, доходы 25 самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса составили 4,4 миллиарда долларов до уплаты налогов.