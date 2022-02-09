Литва готова разместить войска США на постоянной основе

Власти Литвы на фоне обострения конфликта вокруг Украины намерены обратиться в администрацию США с просьбой разместить своих солдат в стране на постоянной основе, сообщает Deutsche Welle.

"Конечно, мы будем об этом говорить с США, чтобы убедиться, что солдаты, которые размещены на ротационной основе, останутся в Литве навсегда", - заявил на пресс-конференции в среду, 9 февраля, литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, это стало бы лучшей мерой по укреплению безопасности и сдерживания, которую НАТО могла бы принять не только для Литвы, но и для всего региона.

С 2019 года США размещают в Литве около 500 солдат, включая технику. Боевые группы сменяют друг друга по ротации.