Пентагон подтвердил единство США и союзников в противодействии угрозе РФ

Американский министр обороны Ллойд Остин высказался в поддержку Украины в ее противостоянии с Россией. Он заявил, что США и союзники едины в оппозиции к России против ее попыток подрыва основных ценностей, которые угрожают миру и безопасности в Европе, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Любая русская атака или дальнейшее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но и также нарушит основополагающие принципы национального суверенитета и территориальной целостности и самоопределения Украины" , - написал Ллойд Остин в Twitter.