Довыборы на Черниговщине: разрешение на наблюдателей получили 13 организаций
ЦИК предоставила разрешение в общей сложности 13 общественным организациям задействовать официальных наблюдателей на промежуточных выборах в ВР, которые состоятся 27 марта в одномандатном округе №206 в Черниговской области, сообщает Укринформ.
"Комиссия завершила этот процесс, предоставив разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 13 общественным организациям", - информирует пресс-служба ЦИК.
Уточняется, что на заседании ЦИК в среду разрешение в отношении наблюдателей на довыборах Верховной Рады в ОИО №206 получили пять организаций: Ассоциация политических юристов, Международная ассоциация противодействия фальсификациям, Межрегиональная мониторинговая группа, Центр внедрения и контроля демократических и избирательных инициатив и Центр противодействия админресурсу.
Ранее подобное разрешение получили восемь организаций.