Ермак обсудил с Салливаном активизацию "нормандского" формата

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию с безопасностью в регионе, сообщает Укринформ.

"В рамках постоянного диалога провел видеоразговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, пути ее мирного урегулирования, активизацию мирного процесса в рамках Н4" , - написал руководитель ОП в Твиттере.

В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з @JakeSullivan46. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 9, 2022

Он добавил, что состоялся обмен мнениями и оценками по поводу последних важных международных переговоров и мероприятий.