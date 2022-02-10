Ермак обсудил с Салливаном активизацию "нормандского" формата
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию с безопасностью в регионе, сообщает Укринформ.
"В рамках постоянного диалога провел видеоразговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, пути ее мирного урегулирования, активизацию мирного процесса в рамках Н4", - написал руководитель ОП в Твиттере.
Он добавил, что состоялся обмен мнениями и оценками по поводу последних важных международных переговоров и мероприятий.
"Продолжаем практическое взаимодействие Украины и США", - подчеркнул Ермак.