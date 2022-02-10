СБУ заблокировала ввоз огромной контрабанды электронных сигарет

СБУ не допустила ввоз в Украину рекордной за последние несколько лет партии контрафактного товара через таможенную границу, сообщает УНИАН.

По данным пресс-центра Службы безопасности, у злоумышленников обнаружена оптовая партия электронных сигарет на более чем 16 млн грн. Организаторы схемы пытались скрытно ввезти товары через Международный аэропорт "Борисполь". Продукцию дельцы оформляли, отмечая в соответствующих документах заведомо ложные сведения о грузе.

Распространять подакцизную продукцию планировали на украинском внутреннем рынке. Во время следственных действий на территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили в грузе злоумышленников партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины весом более 7 тонн.