Названа самая экологичная криптовалюта

Использование криптовалюты Polkadot оказывает наиболее щадящее влияние на окружающую среду. Именно у этой сети оказались самые низкие показатели потребления электроэнергии и углеродного следа, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам Bloomberg, ссылаясь на исследование, которое провели ученые из Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), изучено влияние шести криптовалютных сетей, которые работают в рамках консенсуса Proof-of-Stake (то есть вознаграждение поступает за хранение монет, а не за вычисления).

Оказалось, что в Cardano проходится наименьшее количество электроэнергии на ноду (один компьютер сети) – 199,45 кВт-ч в год. А в Solana – наименьшее количество электроэнергии на подтверждение транзакции (0,166 Вт).

При этом совокупное потребление электроэнергии блокчейном Polkadot оказалось самым низким – 70,3 кВт-ч в год. Наряду с этим, работа сети ежегодно ведет к выбросам 33,36 тонны углекислого газа – это наименьший показатель среди всех сетей, которые исследовались.

Polkadot оказалась самой экологически чистой криптовалютой. Источник: CCRI

На текущий момент, поясняют аналитики криптобиржи WhiteBIT, блокчейн Polkadot является одним из ярких представителей блокчейн нового поколения. Поскольку на его базе создаются парачейны, он является одним из двигателей развития web 3.0. Кроме того, он легко масштабируется, благодаря чему считается одним из главных конкурентов Ethereum, хорошо совместим с другими блокчейнами и активно используется в разработке DeFi приложений.

А вот экономическая ценность сети Avalanche оказалась самой высокой – на каждый потребляемый ею кВт-ч приходится $18,4 тыс., заблокированных в финансовых приложениях. Для Polkadot и Solana этот показатель составил $19,18 и $4 395 соответственно.

Криптовалюты и экология

Влияние на окружающую среду стало настоящим камнем преткновения между сторонниками и критиками криптовалют. Больше всего камней летит в сторону биткоина, который работает по модели Proof-of-Work. Это значит, что новые монеты получаются в результате майнинга, а не стейкинга.

Однако недавнее исследование компании CoinShares показало, что энергозатратность этого процесса достаточно низкая – на него идет около 0,05% от общего объема потребляемой энергии в мире. А по выбросу углерода этот процесс в 50 раз уступает авиации.

При этом, согласно данным CCRI, PoS-сети потребляют менее 0,001% электроэнергии, необходимой для функционирования сети Bitcoin. Поэтому при их оценке следует уделять больше внимания другим факторам – децентрализации, пропускной способности или функциональности.