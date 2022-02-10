У Байдена оценили "шутку" Путина об Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках брифинга для прессы заявила, что администрация Байдена осуждает высказывание президента Путина, адресованное Украине, на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Зеркало недели.

На вопрос журналиста о том, как в Белом доме отреагировали на высказывание Путина, когда он комментируя отказ Украины выполнять Минские соглашения в российской интерпретации сказал фразу: “Нравится-не нравится — терпи, моя красавица!”, что было воспринято в контексте сказанного, как неудачная шутка об изнасиловании Украины, Псаки ответила: