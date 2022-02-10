Британия мобилизирует тысячу военных на случай кризиса в Европе

Великобритания приведет в готовность одну тысячу военнослужащих для помощи НАТО в случае появления "гуманитарного кризиса" в восточной Европе, сообщает Зеркало недели.

"Премьер-министр Борис Джонсон объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса" , — пишут западные СМИ, ссылаясь на заявление Даунинг-стрит.

Раньше британский вице-премьер Доминик Рааб заявлял, что отправка военных в Украину в случае агрессии России маловероятна.