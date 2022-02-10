Судьи ВРП пожаловались на незаконность проверки Этическим Советом

Большинство членов Высшего Совета правосудия готовы досрочно сложить полномочия – после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВРП, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что члены ВРП считают для себя неприемлемым участие в процедурах оценки, инициированных Этическим советом.

"Учитывая, что Этическим советом такие процедуры, несмотря на критический предел полномочия ВРП и вопреки императивным требованиям закона, начато в первую очередь из всех действующих членов ВРП одновременно, это побуждает досрочно сложить полномочия большинством членов ВРП" , - говорится на сайте Высшего Совета правосудия.﻿

1 декабря Этический Совет официально приступил к работе. Это орган, устанавливающий соответствие кандидата на должность члена ВРП критериям профессиональной этики и добродетели.