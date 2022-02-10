Шольц рассказал о секретных санкциях против РФ

Евросоюз и НАТО в случае нападения России на Украину быстро и консолидировано введут санкции против Москвы, однако заранее разглашать их содержание не будут.﻿ Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместном брифинге с датской коллегой Метте Фредериксен, сообщает Укринформ.

«В ситуации с Украиной речь идет о том, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж… Мы едины в том, что мы должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение - Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Это месседж, который поняли и в России» , - сказал Шольц.

Впрочем, добавил канцлер, партнеры решили пока не раскрывать весь пакет ограничительных мер, который может оказаться шире, чем считается. В таком случае, по его словам, они будут иметь больший эффект.

В то же время Шольц выразил надежду на урегулирование ситуации дипломатическими средствами, заметив, что за две недели произошло много сдвигов, проводятся многочисленные переговоры. В этом контексте он упомянул свой предстоящий визит в Киев и Москву, а также встречу политических советников в Нормандском формате.

«Есть надежда, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии - единству и объявления о строгих санкциях в случае военной агрессии и одновременно использования переговорных форматов - мы вместе сможем обеспечить безопасность в Европе» , - заявил канцлер ФРГ.

При этом, констатировал он, еще рано говорить, что проблема решена - она продолжает требовать максимального внимания.