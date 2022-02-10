Курс валют НБУ на 10 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 9 февраля, вырос на 2 коп до 27.98 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 7 коп до 32.00 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 2 коп до 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 16 коп до 37.99 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 30.31 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.08 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.979500
|EUR
|Евро
|31.996000
|RUB
|Рубль
|0.374290
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.986400
|CHF
|Швейцарский франк
|30.310400
|PLN
|Польский злотый
|7.083400