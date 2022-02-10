Курс валют НБУ на 10 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 9 февраля, вырос на 2 коп до 27.98 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 7 коп до 32.00 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 16 коп до 37.99 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 30.31 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.08 за 1 польский злотый.