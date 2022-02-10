Курс валют НБУ на 10 февраля

Курс валют НБУ на 10 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 10 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 9 февраля, вырос на 2 коп до 27.98 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 7 коп до 32.00 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 16 коп до 37.99 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 30.31 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.08 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.979500 +0.018
EUR Евро 31.996000 +0.071
RUB Рубль 0.374290 +0.002
GBP Фунт стерлингов 37.986400 +0.155
CHF Швейцарский франк 30.310400 +0.032
PLN Польский злотый 7.083400 +0.037
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