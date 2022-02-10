В Минобороны рассказали о запасах горючего ВСУ

Запасов горюче-смазочных материалов в Вооруженных Силах Украины достаточно - как и вариантов их пополнения из стран-партнеров, сообщает Укринформ.

«Запасы ГСМ сформированы в соответствии с потребностями. Мы двигаемся по плану. Минобороны постоянно осуществляет корректировку объемов горюче-смазочных материалов с учетом приоритетности для Вооруженных Сил Украины и практической возможности выполнения поставщиками условий контрактов» , - цитирует пресс-служба﻿ заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.

Как отмечается, департаментом государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны в течение июля - декабря 2021 года заключено 56 договоров на поставку горюче-смазочных материалов на общую сумму 2,587 млрд грн. С 1 января 2022 года проходит плановая работа по подготовке и проведению закупок в рамках трехлетнего плана.

Таким образом, по состоянию на текущий момент обеспечены необходимые запасы горюче-смазочных материалов в соответствии с потребностями, сформированными Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

В пресс-службе также заверили, что Министерством обороны осуществляется комплекс мер по диверсификации источников и обеспечению практической возможности поставок ГСМ из разных регионов как Европы, так и мира, чтобы гарантировать их бесперебойность и увеличение объемов при необходимости. В частности, речь идет о снабжении как железнодорожным, так и морским транспортом.

Блокировка одного из действующих маршрутов не повлияет на боеспособность ВСУ и нанесет больший ущерб поставщикам, которые потеряют стабильных и предсказуемых партнеров в Украине, подчеркнули в Минобороны.