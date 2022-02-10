Россия и Беларусь приступили к совместным учениям

В четверг, 10 февраля, Россия и Беларусь начали совместные военные учения Союзная решимость — 2022. Маневры проходят на фоне эскалации вокруг Украины, сообщает Новое время.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, в ходе маневров вооруженные силы двух стран отрабатывают "задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства".

"В ходе учения выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника" , — говорится в сообщении.

Учения проходят на территории Беларуси, в частности, задействованы полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Согласно сообщению Минобороны РФ, учения продлятся до 20 февраля.

Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не сообщается. Однако ранее стало известно, что РФ перебросила на белорусскую территорию зенитно-ракетные системы С-400.

В Министерстве обороны Беларуси заверили, что российские войска по окончании совместных военных учений покинут территорию страны.