В Киеве из-за визита премьера Литвы могут ограничить движение

В отдельных районах Киева 10-11 февраля возможно временное ограничение движения транспорта в связи с визитом премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, сообщает Укринформ.

"10-11 февраля в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района" , - информирует в Фейсбук Управление государственной охраны.

В УГО отметили, что в соответствии с Законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" госохрана обеспечивается для глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают нашу страну по приглашению органов государственной власти.