Трамп запустит свою соцсеть в конце марта – источник

Соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social будет полностью готова к ожидаемой дате запуска в конце марта. Об этом, со ссылкой на источник FOX Business, сообщает Корреспондент.

На данный момент продолжается бета-тестирование Truth Social. Как ожидается, пользователи в США смогут загрузить приложение и создать учетные записи к концу марта.

При этом социальная сеть Truth Social уже доступна для предварительного заказа в Apple App Store.