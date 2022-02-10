Руководство "СН" не обсуждает изменение названия партии – Шуляк

В партии "Слуга народа" пока нет разговоров по поводу изменения названия политической силы, заявила председатель партии Елена Шуляк, сообщает Радио Свобода.

"Я как руководитель партии, которая сотрудничает с высшими руководящими органами партии, могу на сто процентов сказать, что мы ни разу не собирались и не обсуждали возможные вообще изменения" , - сказала Шуляк.

Шуляк отметила, что партийное руководство на всех уровнях изменение названия не обсуждает.

"В наших высших руководящих органах, ни на уровне политической партии, ни на уровне "Национального совета общин", ни на уровне центрального штаба, секретариата и т.д. мы не обсуждаем, что в партии "Слуга народа" будет изменено название" , - сказала Елена Шуляк.﻿

Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии о переименовании партии из-за падения рейтингов и скандалов вокруг членов партии.

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