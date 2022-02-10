Новые решения в области стоматологии

Заболеваниями полости рта страдают по меньшей мере 3,58 миллиарда человек во всем мире. Распространенность хронических заболеваний зубов растет, главным образом, из-за различных факторов риска, включая болезни, неправильное питание, плохую гигиену полости рта, стресс, потребление табака и употребление алкоголя, сообщает Рубрика.

Лазер, плазма и 3D-принтеры — чем могут вас удивить новые технологии у зубного?

Из-за большого количества технологических достижений, которые сделают лечение менее дорогим и помогут сделать инвазивные процедуры неинвазивными. О других решениях в области стоматологии — дальше.

Вместо бурильной машины — лазер!

Лазер — это универсальный инструмент из новых разработок, который сегодня повсеместно используется в прогрессивных стоматологических клиниках. Он отлично подходит для выполнения терапевтических или хирургических процедур, а также помогает в пародонтологии. Лазер одновременно может обеззараживать, снизить риски кровотечений, а сам процесс лечения сделать абсолютно безболезненным.

Кроме того, заживление проходит в разы быстрее, чем обычно. Ведь травматичность в данном случае минимальна. Разумеется, применение такой инновации в лечении зубов — услуга не из дешевых. Однако все затраты полностью себя оправдывают.

Можно больше не бояться сверл и уколов. Вы ничего не увидите, потому что будете мирно спать во время операции .

Для большинства пациентов самым болезненным вопросом остается надежное обезболивание. И стоматологи вполне понимают эту проблему, поэтому применяют инновационные способы и средства для анестезии. Так, уже давно не используются новокаин или лидокаин, на смену этим препаратам пришли более эффективные. В стоматологическом кабинете пациент может полностью расслабиться, так как боль в процессе лечения его не будет беспокоить.

Но главное — разработаны даже методы седации, позволяющие погрузить человека в сон на время проведения болезненных процедур. Они безопасны даже для младенцев, поэтому находят все больше желающих воспользоваться такой возможностью.

Вместо того чтобы ставить коронку, в будущем вам просто вырастят новый зуб

Сегодня самые перспективные инновации в стоматологии — это технология восстановления зубов и предупреждение развития кариозных участков. Более того, в основе современной регенеративной медицины лежат исследования использования стволовых клеток. Ученые уже работают над тем, чтобы отыскать важный источник стволовых клеток мезенхимного типа, которые отвечают за формирование зубов.

Кстати, к восстановлению здоровья ротовой полости собственными клетками организма относится и плазмолифтинг — это передовой и инновационный способ укрепления десен. Метод представляет собой инъекционное введение тромбоцитарной плазмы из собственной крови пациента в проблемные участки десны ротовой полости. Такая процедура также используется при костной пластике челюстей.

А пока что новые зубы печатают на 3D-принтерах

Первые имплантаты были установлены в конце 50-х годов отцом-основателем имплантологии, профессором, шведским ученым Пер-Ингваром Бранемарком. С того времени прогресс шагнул вперед и отрасль претерпевала сильные изменения. Если раньше стоматология и имплантология решали только функциональные проблемы отсутствия зубов, то сейчас особое внимание уделяется вопросам эстетики. Поэтому частью стоматологических лабораторий стала техника компьютерного моделирования. Благодаря ей, а также 3D-принтерам, теперь можно гораздо быстрее создавать коронки.

Во время такого процесса сначала зуб готовят для установки протеза, затем делают снимок, передают его на компьютер и с помощью 3D-печати создается коронка, идеально подходящая конкретному пациенту.