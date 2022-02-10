Полицейские задержали нападавшего на помощника генпрокурора

Одного из нападавших на советника генерального прокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба﻿ МВД.

Ранее 7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили четверо неизвестных. Правоохранители установили тогда, что 49-летний потерпевший – помощник Генпрокуратура.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Розыск его подельников на данный момент продолжается.