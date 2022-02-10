Путин намерен добиваться от НАТО и США "гарантий безопасности"

Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля﻿.

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны" , - сказал он.

Он назвал актуальной работу по построению "справедливого и стабильного многополярного миропорядка".

Ранее Россия выдвинула новые условия для деэскалации ситуации вокруг Украины, потребовав убрать из Украины всех иностранных военных, а также прекратить учения Украины с НАТО.