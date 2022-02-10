Meta не планирует оставить Европу без Facebook и Instagram

Meta опровергла информацию о намерениях прекратить работу Facebook и Instagram, распространяющуюся в СМИ, сообщает AIN.ua.

В своем официальном сообщении компания отметила, что, несмотря на ограничения европейских регуляторов по хранению данных пользователей на серверах за пределами ЕС, такой сценарий не входит в бизнес-планы Meta.

О каких ограничениях речь

Речь идет о программе Privacy Shield, регулирующей обмен данными пользователей в коммерческих целях между ЕС и США. Она была разработана, чтобы упростили получение информации о европейцах для американских компаний, прошедших соответствующую сертификацию.

В июле 2020 года суд ЕС отменил Privacy Shield, отмечая, что программа не защищает должным образом конфиденциальность европейских граждан. Согласно решению суда, их данные должны оставаться в пределах ЕС.

Откуда информация о закрытии Facebook и Instagram в Европе

В начале февраля Meta представила Комиссии по ценным бумагам и биржам свой ежегодный отчет. В нем есть абзац, который, как утверждают в компании, протрактовать СМИ некорректно:

Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших важнейших продуктов и сервисов, включая Facebook и Instagram, в Европе.

Реакция Meta

В официальном сообщении Meta опровергла информацию о якобы «угрозах» оставить Европу без Facebook и Instagram. В компании отметили, что по закону обязаны прописывать в отчете все возможные финансовые опасности перед инвесторами.

На прошлой неделе, как и в предыдущих четырех финансовых кварталах, мы отметили, что длительная неопределенность механизмов передачи данных между ЕС и США создает угрозу нашей способности обслуживать европейских потребителей и управлять бизнесом в Европе, — говорится в сообщении Meta .

В компании подчеркнули, что не хотят и не планируют выводить свои сервисы из Европы. Также подчеркнули, что надеются, что европейские регуляторы вскоре предложат глобальным бизнесам альтернативу программе Privacy Shield.