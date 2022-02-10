Главный производственный партнер Apple: дефицит микросхем ослабляется

Крупнейшая компания, занимающаяся сборкой iPhone, тайваньская Hon Hai Precision, заявила об ослаблении дефицита на рынке микросхем, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал Джеймс Ву, спикер Hon Hai Precision Industry Co. Он отметил, что в первом квартале этого года будет наблюдаться значительное улучшение ситуации с дефицитом запчастей.

Во втором полугодии, по его мнению, мировые ограничения в поставках будут ослаблены. Несмотря на оптимистические прогнозы, Ву признал, что чипов до сих пор не хватает на рынке.

Дефицит компонентов, в частности компьютерных чипов, повлиял на производство, прежде всего, техники – от смартфонов и ноутбуков до автомобилей. Причиной стала пандемия, которая активизировала цифровой переход и вызвала более высокий спрос на устройства.

Об этом заявляет и крупнейший поставщик микросхем в мире, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Компания считает, что предложение чипов останется ограниченным в 2022 году. Предупреждают о дефиците и таких автопроизводителях как Ford Motor Co. и Toyota Motor Corp., производство которых страдает из-за нехватки полупроводников.

Hon Hai Precision является ведущим производственным партнером для Dell Technologies Inc., Sony Group Corp. и Nintendo Co.