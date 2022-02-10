Заявления о возможном вторжении РФ приводят только к панике в Украине - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия не отказывается полностью от перспективы переговоров с Украиной при посредничестве Анкары, сообщает ТАСС.

"Украина положительно отреагировала на нашу инициативу о проведении переговоров с Россией. РФ не закрывает двери к участию в такой встрече. Но продолжаются обсуждения, в том числе относительно дат" , - сказал он в четверг в эфире телеканала TRT.

Министр отметил, что "Турция намерена обсудить в ближайшее время с РФ возможность участия Анкары в снижении напряженности в отношениях между Киевом и Москвой".

Заявления ряда западных стран о том, что Россия якобы может вторгнуться в Украину, приводят только к росту паники и ухудшению экономической обстановки, считает Чавушоглу.

"Следует избегать ненужных заявлений. Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется [в Украину], завтра вызовут волнения в Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте , - подчеркнул он. - Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны".

По словам Чавушоглу, Турция выступает за диалог с РФ.