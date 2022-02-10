За 15 месяцев были открыты 32 экспортных рынка для украинских производителей
32 новых экспортных рынка были открыты для украинских товаров за последние 15 месяцев и за каждым из открытых рынков стоит запрос бизнеса и кропотливая работа многих специалистов. Об этом говорится в отчете подведения итогов работы Владиславы Магалецкой в должности главы Госпродпотребслужбы, сообщает Рубрика.
"Качество украинских товаров высоко ценится как внутри нашей страны, так и за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты, которые нам удалось достичь благодаря эффективной работе нашей команды и слаженности действий наших специалистов, коллег из МИД, Минэкономики и международных партнеров", - заявила Владислава Магалецкая.
Как отмечается, список стран, рынки которых были открыты для украинских производителей, включает в себя следующие страны:
- Израиль, Черногория, ОАЭ, Сербия, КСА, Ливан, Бельгия,
- Литва, Эфиопия, Япония, Аргентина, Ливия, Кувейт, Словакия,
- Иордания, Турция, Либерия, Грузия, Катар, Босния и Герцеговина.
Среди открытых товарных позиций наибольшим спросом пользовались:
- молоко и молочные продукты,
- мясо птицы и продукты птицеводства,
- мед,
- мелкий и крупный рогатый скот,
- корма для животных.
Кроме того, в перечне украинских товаров, для которых открывались рынки других стран, есть рептилии и живые улитки для разведения.